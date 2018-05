Wer schützt unsere Polizisten im Dienst?

Kickl: „Einsatzkräfte riskieren täglich ihr Leben“

Denn nicht nur die Ausschreitungen in der Stadt steigen stark an. Auch in ländlichen Regionen, wie zuletzt in Tirol, mutieren die Polizisten zur Zielscheibe von Attacken. Gegen die feigen Angriffe auf Beamte stellt sich nun Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Er verspricht Konsequenzen: „Ich werde mich dafür einsetzen, dass Angriffe auf Polizisten härter bestraft werden. Denn die Einsatzkräfte riskieren tagtäglich ihr Leben.“