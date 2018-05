MotoGP-Hammer! Top-Pilot Zarco wechselt zu KTM

Rookie of the Year

Mit dem Top-Piloten Zarco, im Vorjahr MotoGP-„Rookie of the Year“, könne man nun den nächsten Schritt angehen, so Beirer. „Die ersten zwei Saisonen waren für uns Aufbaujahre. Johann schlägt mit seiner Satellitenmaschine regelmäßig die Werksfahrer und qualifiziert sich konstant für die erste Reihe. Mit einem Fahrer wie ihm können wir den nächsten Level erreichen.“