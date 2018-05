Roma-Wahnsinn und Prügel-Skandal um Schiri

Das krone.at-Sportstudio am 3. Mai: Michael Fally präsentiert alle Nachwehen zum Krimi zwischen der AS Roma und dem FC Liverpool, einen Prügel-Skandal um einen Schiedsrichter in Äthiopien und alle Infos zum heutigen Europa-League-Kracher der Salzburger gegen Olympique Marseille (alles im Video oben).