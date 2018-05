Aktuelle Kunst in Graz

Drei Tage lang steht Graz im Zeichen der Kunst: Zahlreiche Ausstellungseröffnungen, Künstlergespräche und geführte Rundgänge geben sowohl einen Einblick in das aktuelle Kunstschaffen als auch in die Arbeit der Galeristen und Kuratoren an Institutionen. Unterschiedlichste Zugänge zur zeitgenössischen Kunst sorgen dafür, dass jeder Besucher auf seine Kosten kommt. Die übrigens niedrig ausfallen, denn nur fürs Kunsthaus und die Neue Galerie muss man Eintritt bezahlen.