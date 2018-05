Dornröschen-Fehlalarm an Linzer Kepler-Universität

LH-Vize Strugl hat es nicht so gemeint

Vor diesem Hintergrund von acht als gut eingestuften Hagelauer-Jahren ist es nachvollziehbar, dass sich LH-Vize Strugl an der Uni hinsichtlich des Dörnröschen-Sagers missverstanden sieht. Der ÖVP-Politiker präzisiert nun: „Ich habe gemeinsam mit (Voestalpine-Generaldirektor) Wolfgang Eder für eine Fortsetzung des Rektorats Lukas plädiert mit dem Argument: Würde die derzeitige Dynamik an der JKU unterbrochen, bestünde die Gefahr in einen Dornröschenschlaf zurückzufallen. Das war keineswegs als Kritik an seinem Vorgänger gemeint, den ich sehr schätze. Auch nicht an der hervorragenden Arbeit vieler Forscher und Lehrender an der JKU, im Gegenteil.“