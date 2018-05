Immer mehr heimische Wirte verbieten das Rauchen

Ähnlich argumentiert Wirt Hannes Krall aus Klagenfurt, bei dem ab sofort - außer im Gastgarten - die Tschick tabu sind: „Wir sind davon ausgegangen, dass ab 1. Mai die rauchfreie Gastronomie kommen wird.“ Und auch in Vorarlberg argumentiert man in dieser Art: „Wir hatten sowieso den Plan, mit Mai umzustellen - egal, wie sich Wien entscheidet“, sagt Markus Nagele vom Rössle Park in Feldkirch.