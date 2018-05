Neuer NASA-Lander soll am Samstag zum Mars starten

Klappt alles wie geplant, dann wird am Samstag MESZ der Mars-Lander „InSight“ von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien aus an Bord einer „Atlas“-Rakete seine Reise zum Roten Planeten antreten. Mit der rund 650 Millionen Euro teuren Mission wollen NASA-Forscher tiefer in die Oberfläche eindringen als alle Rover, die bisher zum Mars geschickt wurden.