Nach Coup in Raika: Täter weiter auf der Flucht

Kaum neue Hinweise gibt’s zu jenen „Bankomatknackern“, die vergangene Woche in einer Raika-Filiale in Lieserhofen scheiterten - die „Krone“ berichtete. Doch die Täter, die mit einer Brechstange versucht hatten, einen Geldautomaten aufzubrechen, könnten wenige Stunden davor in Oberösterreich zugeschlagen haben.