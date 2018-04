Nordkorea sagt Schließung von Atomtestgelände zu

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben die Schließung seines Atomtestgeländes im Mai zugesichert. Zudem habe der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un bei seinem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In angekündigt, internationale Atomexperten sollten die Auflösung des Testgeländes an Ort und Stelle überprüfen können, sagte Moons Sprecher. Nach dem historischen Korea-Gipfel will US-Präsident Donald Trump bald mit Nordkoreas Kim zusammentreffen. Die Begegnung werde wohl in den nächsten drei oder vier Wochen stattfinden, so Trump am Samstag.