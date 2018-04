Linzer Bruckner Orchester startete zur Tournee

Gustav Mahler, Anton Bruckner und Mozart stehen am Programm, wenn das Bruckner Orchester mit sechs Konzerten in Edinburgh, Middlesbrough, London, Reading, Sheffield und Birmingham aufspielt. „Auf den bedeutendsten Bühnen im Königreich“, so Chefdirigent Markus Poschner, der erstmals mit seinem Orchester auf Reisen geht. Insgesamt 94 Musikerinnen und Musiker - 50 Streicher, 35 Bläser, sieben Schlagwerker und zwei Harfen machten sich am Samstag auf den Weg ins Vereinigte Königreich. Drei Hornisten werden für das letzte Konzert - mit Bruckners Achter - nachkommen. Die Instrumente wurden bereits am Donnerstag in 65 Transportkisten per Lkw auf den Weg geschickt.