NASA-Projekt zur Mondlandung gestoppt

Mit Bestürzung haben Forscher auf die Nachricht vom Stopp des einzigen Programms der NASA zur Erforschung der Mondoberfläche mit einem Roboterfahrzeug reagiert. Die am Projekt „Resource Prospector“ (RP) beteiligten Wissenschaftler äußerten sich in einem auf der Website NASAWatch.com veröffentlichten Brief an NASA-Chef Jim Bridenstine „fassungslos und betroffen“. Das Video oben zeigt, wie die Mission RP ablaufen sollte.