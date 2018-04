Pensionistenpaar getötet - Mordprozess im Juni

IS verherrlicht

Darin dürfte auch das Motiv für die Tat liegen. Als Ausländer und Muslim fühlte er sich in Österreich ungerecht behandelt. Das drückte er auch in Internetpostings aus, in denen er den IS verherrlichte und Durchhalteparolen für IS-Kämpfer ausgab.. Seine betagten Opfer, die er kannte, weil er sie mit Biogemüse beliefert hat, soll er nur deshalb ausgewählt haben, weil der Sohn des Ehepaares in einer FP-geführten Abteilung der Landesregierung arbeitet. Die Familie selbst hat jedoch kein Nahverhältnis zur Partei.