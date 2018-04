Pampa, Prärie und Wüste in Oberösterreich

Wüste, Pampa und Prärie mitten in Oberösterreich: Im Zoo Schmiding werden am 28. April drei neue Lebensräume eröffnet, in denen sich Pampashasen, Nandus, Präriehunde, Antilopen und Kamele wie zu Hause fühlen können. Auf acht großen Infotafeln erfahren Besucher alles über diese Gebiete und deren tierischen Bewohner.