40 Jahre fett und faul: Garfield feiert Geburtstag

In der Egmont Comic Collection erscheint Garfields Jubiläumsband „Happy Birthday To Me - 40 Jahre Lachen & Lasagne“ am 3. Mai im Handel und online im Egmont Shop. Und wer Glück hat, kann auf krone.at jetzt eines von drei Exemplaren des 288 Seiten starken Prachtbandes gewinnen. Schöpfer Jim Davis bedankt sich in einem Video (siehe oben) in Garfields Namen für die zahlreichen Geburtstagsglückwünsche und rät allen Fans des Katers: “Lest weiter Garfield, bleibt locker und feiert sein Geburtstag mit viel Lasagne!“