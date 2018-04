Sex-Affäre: Trump-Anwalt Cohen im Zwielicht

Rund um die angebliche Sex-Affäre von US-Präsident Donald Trump und Pornodarstellerin Stormy Daniels will Trumps Anwalt Michael Cohen nun von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung berief sich Cohen dabei auf den fünften Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, nach dem niemand in einer Untersuchung gegen sich selbst aussagen muss.