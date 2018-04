Die „Krone“ zu Besuch bei Vietnams Gallebären

Noch etwa 900 Kragen- und Malaienbären müssen in Vietnam unter grausamsten Haltungsbedingungen leben - wenn man das überhaupt so nennen kann. Auf den sogenannten Gallefarmen wird den Tieren Saft aus der Galle abgezapft. Die Methoden sind schmerzhaft und selten steril, es kommt häufig zu Infektionen und bleibenden Schäden. Viele dieser Bären wurden bereits als Jungtiere in der Wildnis eingefangen. Der Saft aus der Galle soll - laut Aberglaube - gegen blaue Flecken oder Leberbeschwerden helfen und bringt viel Geld ein. Wie viel Blut an dieser Tradition klebt, wird jedem bewusst, der eine der Farmen besucht.