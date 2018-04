Auslandsabrechnung auf Wunsch des Porr-Chefs

Warum die Abwicklung der Provisionsabrechnung nach der erfolgreichen Vergabe von rund 60.000 Bundeswohnungen diskret über das Ausland erfolgt war, hatte der Zweitangeklagte im Buwog-Strafprozess, Walter Meischberger, bereits am Dienstag erklärt. Am Mittwoch ist es auch um die „berühmten 200.000 Euro“ gegangen, die nach Einzug der Landesfinanzbeamten in den Linzer Terminal Tower fällig waren und die die Anklage ebenfalls als Bestechungsgeld wertet. Der Trauzeuge von Karl-Heinz Grasser und ehemalige FPÖ-Politiker sieht die Summe aber als „Schlussrechnung“ für die langjährige Zusammenarbeit mit dem Baukonzern Porr. Dessen damaliger Geschäftsführer Horst Pöchhacker habe auf eine Abrechnung über das Ausland bestanden, erklärte Meischberger am Mittwoch vor Gericht.