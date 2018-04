Meischberger war zuständig für die „Marke Grasser“

Dazu zählten auch Roadshows, in deren Rahmen „Tausende Unternehmer ins Gespräch mit dem Finanzminister“ getreten seien. Der Verkauf der Bundeswohnungen habe in die damalige Privatisierungsstimmung gepasst. Die Idee des Buwog-Verkaufs habe er trotz der Nachricht, dass die Immofinanz nach einer öffentlich verkündeten Kapitalerhöhung ein starker Interessent war, nicht an seinen Freund Grasser herangetragen.