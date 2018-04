Schlüsselbeinbruch! Kein Giro-Start für Brändle

Riesenpech für Österreichs Ex-Stundenweltrekordler Matthias Brändle. Der Zeitfahrspezialist aus Vorarlberg hat sich Dienstag bei einem Einfahr-Sturz für den Prolog der Tour de Romandie in Fribourg einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und fällt für den Giro d‘Italia aus. Laut Teamangaben wird Brändle eventuell am Mittwoch operiert und könnte in 7 bis 10 Tagen wieder auf der Walze am Rad sitzen.