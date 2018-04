Die Grünen in der Krise: Ist das nun das Ende?

Wahlkampf voller Belanglosigkeit

Im Juni folgte schließlich die Ausbootung von Peter Pilz. An seiner Stelle wurde Jungpolitiker Julian Schmid in einen Wahlkampf geschickt, der an Belanglosigkeit kaum zu übertreffen war. Während die Grünen in der Vergangenheit gerade durch Inhalte und konkrete Anliegen punkten konnten, taumelten sie im Oktober 2017 schließlich vollends in ein Desaster. Nach dem Verfehlen der Fünf-Prozent-Marke und dem Verlust des Klubstatus im Parlament zog sich Ulrike Lunacek zurück, Ingrid Felipe widmete sich wieder der Tiroler Landespolitik. Dass man öffentlich Peter Pilz die Schuld am grünen Wahldebakel gab, machte die Niederlage noch peinlicher.