Grüne in Gedicht: „Wien, einfach deppert“

Das Grunddilemma der Stadtplanung lieferte die Idee zum Text: Hoch bauen ist ein Skandal, niedrig bauen ist unökologisch, abreißen ist schrecklich, neu bauen nicht schön, Straßen gut, Straßen böse - und so weiter. „Hand auf’s Herz. Wem ist es noch nie so gegangen? Granteln gehört in Wien einfach dazu. Ich bin dennoch froh darüber, dass unser Gedicht auch gleich das Rezept, gegen die schlechte Stimmung mitliefert: Denk mit. Plan mit. Mach mit. Wien wird WOW“, sagt Vassilakou.