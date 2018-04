Grüne und Blaue gewinnen, Duell Oppitz gegen Willi

Die Gemeinderats- und die Bürgermeisterwahl in Innsbruck sind geschlagen. Um 19.50 Uhr wurden die Ergebnisse bekannt gegeben. Ergebnisse mit Überraschungen. Grün und Blau gewinnen. FI, Rot und Schwarz verlieren. Die amtierende Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer schaffte es in die Stichwahl. Dort kommt es am 6. Mai zum Duell mit Georg Willi (Grüne). Die Grünen können also doch noch gewinnen! Trotz (oder wegen?) interner Heckenschützen. Unter ferner liefen: die SPÖ mit Irene Heisz.