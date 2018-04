Salzburg-Wahldebakel: Grünen-Chefin nimmt den Hut

„Dann gehe ich Besenfressen und am nächsten Tag arbeiten“

Nicht so gut sieht es für die FPS unter der Führung von Karl Schnell aus. Auf die Frage, wie es nun weitergehe, wenn die FPS unter fünf Prozent bleibt, meinte Schnell. „Dann gehe ich Besenfressen und am nächsten Tag arbeiten. Den Besen werde ich daheim essen. Ich habe einen guten Freund, der macht mir einen Besen aus einer guten Torte.“ Im Wahlkampf hatte Karl Schnell mehrmals siegessicher betont, er werde einen Besen fressen, falls er nicht in den Landtag einziehen werde.