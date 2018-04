Vier Coups: Einbrecher tourten durch Hermagor

In insgesamt vier Betriebe haben unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag in Hermagor eingebrochen und dabei nicht nur Beute gemacht, sondern auch einen ordentlichen Sachschaden verursacht. Neben einem Lokal hatten es die Kriminellen auf ein Modegeschäft, einen Schuhladen sowie den Geschäftsraum eines Innenausstatters abgesehen.