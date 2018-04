Wer jetzt im Eurofighter-U-Ausschuss sitzt

FPÖ will nun „die Jahre 2016 und 2017 behandeln“

Auch die Freiheitlichen dürfen fünf Personen in den Ausschuss entsenden. Neben Fraktionsführer Reinhard Bösch sind dies Jessi Lintl, Christian Hafenecker, Christian Schandor und Alois Kainz. Bösch erklärte, man stehe für Aufklärung von 2000 bis 2017, nun müsse man „die Jahre 2016 bis 2017 behandeln“: „Die Jahre davor, die bereits untersucht wurden, werden wir in diesen Bereichen erörtern, die noch nicht ausreichend beleuchtet werden konnten, oder wo es neue Aspekte und Beweise gibt.“