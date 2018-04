BVT-U-Ausschuss nach zweitem Anlauf nun fix

Die Opposition will erst im Spätsommer oder Herbst mit den Befragungen der Auskunftspersonen beginnen. Über den Sommer will man sich dem Aktenstudium widmen. Es geht um Amtsmissbrauchsvorwürfe gegen mehrere Beamte des BVT - darunter deren mittlerweile suspendierte Chef Peter Gridling - und Bedienstete des Innenministeriums sowie um die Frage, ob die Vorgangsweise der Justiz - also die Hausdurchsuchungen und Beschlagnahme von Unterlagen, unter anderem der Rechtsextremismus-Abteilung - gerechtfertigt sind.