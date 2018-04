Thalgaus Plan mit dem Unfall-Hotspot

Das Land Salzburg und die ASFINAG haben so das Problem immer weggeschoben. Vor drei Jahren wurde eine Stop-Tafel bei der A1-Ausfahrt entfernt, was zu einer kleinen Verbesserung der Situation führte. Greisberger: „Selbst dafür haben wir jahrelang kämpfen müssen.“ Der Bereich an der Stelle ist sehr unübersichtlich. Die Zu- und Abfahrten der Autobahn, eine Seitenstraße aus dem Gewerbegebiet und die Abzweigung von und nach Henndorf stellen die Verkehrsteilnehmer vor große Probleme. Dazu kommt die gefahrene Geschwindigkeit auf der Henndorfer Landesstraße. „Zum Teil muss man vier Spuren überqueren“, erklärt der Bürgermeister.

Eine rasche Lösung ist nicht in Sicht. „Die Gemeinde ist ja nicht für Landesstraßen zuständig und hätte auch nicht die finanziellen Mittel so einen Bau zu bewältigen“, weiß Greisberger, der aber gesprächsbereit wäre. Thalgau muss sich um 156 Kilometer Gemeindestraßen kümmern und diese in Schuss halten. Er schätzt die Kosten für den Kreisverkehr auf rund 800.000 Euro. Ein paar Meter daneben, auf der Salzburger Straße, wurde eine derartige Situation bereits vor Jahren mit einem Kreisel entschärft. „Hier war es sehr ähnlich und es funktioniert bestens“, sagt Greisberger.