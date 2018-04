Großbaustelle in Tamsweg: Zwei Monate Sperre

In vielen Gemeinden sterben die Zentren aus, die Geschäfte bauen an den Ortsrand. Anders in Tamsweg: Dort hat man es geschafft, die Betriebe im Markt zu behalten. Das brachte aber auch ein Problem mit sich - mehr Verkehr. Ein neues Konzept wurde erstellt, jetzt erfolgt für den Ausbau eine zweimonatige Sperre.