Kulanz bei Vertrag für Bezahlfernsehen

Vergangenes Jahr sollte Roland H. für seine Schwiegermutter deren Vertrag für Bezahlfernsehen kündigen. Aus Versehen gab der Oberösterreicher jedoch am Briefkuvert, mit dem er die Kündigung verschickte, die falsche Empfänger-Postleitzahl an. Weshalb der Brief, der nicht eingeschrieben aufgegeben wurde, nie beim TV-Anbieter ankam. Folglich wurde eine Vertragsauflösung mit Ende 2017 abgelehnt. „Nun soll meine Schwiegermama auch noch monatlich das Doppelte zahlen“, bat Herr H. schließlich die Ombudsfrau um Hilfe.