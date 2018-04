In diesen Fällen sagen wir Danke!

Handy-Etui machte Telefonieren unmöglich

Unzufrieden mit einem Handy-Etui, das er in einem Shop seines Mobilfunkanbieters erworben hatte, war Andreas H. „Wenn ich mein Smartphone in das Cover stecke, fällt der Annäherungssensor des Geräts aus. Dann kann ich nicht mehr telefonieren“, ärgerte sich der Leser. Als Grund für das Problem vermutete Herr H. den in der Hülle eingebauten Magneten, weshalb er den Artikel zurückgeben wollte. Angeboten wurde ihm jedoch nur ein Austausch. Drei hat nach unserer Anfrage sehr kundenfreundlich reagiert. Das Etui wurde zurückgenommen, der Kaufpreis auf der Handyrechnung gutgeschrieben.