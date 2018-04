Neue Deutschklassen beginnen schon im Herbst

Faßmann präsentierte letzte Änderungen

Am Dienstag präsentierte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) den endgültigen Entwurf. Die Grundzüge bleiben, Details wurden geändert. So werden Deutschförderklassen erst ab acht außerordentlichen Schülern pro Standort eingerichtet. Zudem müssen nur Neueinsteiger (vor allem also Flüchtlingskinder) bei ungenügenden Sprachkenntnissen zwingend in eine Deutschförderklasse. Etwa 80 dieser Klassen soll es österreichweit geben.