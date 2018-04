Separate Deutschklassen: Wirbel um gängiges Modell

„Willkommensklassen“ in Berlin

Dabei orientiert sich Österreich durchaus auch an anderen Ländern. In Deutschland etwa, wo die Bildungspolitik Ländersache ist, hat etwa Berlin eigene „Willkommensklassen“ eingerichtet. Diese werden parallel zum Regelunterricht geführt. In Frankreich werden Kinder ohne ausreichende Sprachkenntnisse in Spezialklassen unterrichtet, auch in den Niederlanden gibt es Einführungskurse vor den normalen Klassen. In Finnland gibt es einen - nicht verpflichtenden - vorbereitenden Unterricht.