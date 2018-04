Deutschklassen: AHS-Lehrer fordern mehr Ressourcen

Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund über 25 Prozent

In einem Schreiben an das Bildungsministerium und an das Parlament begrüßten die Lehrkräfte des ÖAAB, des Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes, am Donnerstag die geplanten Maßnahmen. Der Migrantenanteil in den Schulen sei im Schuljahr 2016/17 auf über 25 Prozent geklettert, auch die weitere Tendenz sei „stark steigend“. Der Stellungnahme zufolge umfasst die Gruppe der als außerordentliche Schüler eingestuften Kinder und Jugendlichen nur „einen Bruchteil der Schüler, die aufgrund ihrer sprachlichen Defizite massive Unterstützung bräuchten“.