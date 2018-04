Bootsunfall-Drama am Wörthersee: Prozessauftakt

Ein Tag am See mit Bier, Wein, Gin Tonic und Rum

Der Tote sei einer seiner besten Freunde gewesen, die Familien sehr eng miteinander: „Er war ein lieber, lustiger Mensch - manchmal zu übermütig.“ Der Alkotest beim Angeklagten hatte übrigens rund 1,2 Promille ergeben - nach einem langen Tag am See mit Bier, Wein, Gin Tonic und Rum. „Nie mehr werde ich mich so je wieder an ein Steuer setzen.“