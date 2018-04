Gesuchter Drogendealer weiterhin auf der Flucht

Wie vom Erdboden verschluckt ist ein 26-jähriger Drogendealer, der am Sonntag bei einer Polizeikontrolle auf der Raststation in Techelsberg geflüchtet ist. Wie berichtet, war der europaweit gesuchte montenegrinische Staatsbürger über einen Zaun gesprungen und dann im angrenzenden Wald verschwunden. Eine Fahndung mit Hubschrauber und Hunden verlief ergebnislos. Derzeit ist unklar, ob sich der Flüchtige noch am Wörthersee aufhält oder schon ins Ausland abgesetzt hat. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Gesuchte ist 1,90 Meter groß, hat eine sportliche Statur und brünettes Haar.