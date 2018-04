Nach tödlicher Attacke: „Chico“ eingeschläfert

Der Hund war bereits 2011 das erste Mal auffällig geworden, auch in den Jahren danach hatte es immer wieder Beschwerden wegen Vernachlässigung des Tieres gegeben. Dass die Behörden hier nicht tätig wurden, musste der Hund nun letzten Endes mit seinem Leben bezahlen. Offiziell hieß es am Montag, der Hund sei in Vollnarkose in der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover umfassend untersucht worden. „Beide Eckzähne im Oberkiefer waren gelöst bzw. aus dem Zahnfach herausgebrochen. Die entsprechenden Verletzungen waren frisch und sind vermutlich in der Zeit um den Beißvorfall am 3. April entstanden. Beidseitig besteht eine offene Verbindung zur Nasenhöhle“, lautete eine Pressemitteilung.