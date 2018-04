Orban-Partei: Massendemo nur ein „Flohzirkus“

Die Massendemonstration für Demokratie und Neuwahlen in Budapest, an der am Samstag laut Organisatoren rund 100.000 Menschen teilgenommen haben, lässt die ungarische Regierung kalt. Der Kabinettschef von Premier Viktor Orban, Antal Rogan, bezeichnete die Aktion als „politischen Flohzirkus“. Dahinter stünde allein der ungarischstämmige US-Milliardär George Soros, der den Wahlsieg von Fidesz und die Zweidrittelmehrheit der Regierungspartei nicht akzeptieren könne.