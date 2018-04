Bis zu 100.000 Ungarn gegen Orban auf der Straße

Unter dem Motto „Wir sind die Mehrheit“ und Rufen wie „Orban hau ab“ sind am Samstag große Massen in Budapest gegen die Regierung des rechtskonservativen Premiers Viktor Orban auf die Straße gegangen. Nach Schätzungen nehmen Zehntausende an der Protestaktion teil, laut Organisatoren könnten es sogar 100.000 Teilnehmer werden. Eine Anti-Regierungsdemo solchen Ausmaßes habe es noch nie in Ungarn gegeben und nicht einmal Orban könne die Menschenmenge ignorieren, kommentierten ungarische Medien.