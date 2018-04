Orban feiert „schicksalhaften“ Sieg in Ungarn

Ein langer Wahltag ist in Ungarn nun zu Ende und hat der regierenden rechtsnationale Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orban den dritten Wahlsieg in Folge beschert. Erst kurz vor 23 Uhr konnte ein vorläufiges Ergebnis verkündet werden, nachdem ein unerwarteter Ansturm auf die Wahllokale stattgefunden hatte. Nach Auszählung von 70 Prozent der abgegebenen Stimmen führt Orbans Partei die Liste der Parteien mit 49,5 Prozent an. Zu den Klägen von Roxettes „Listen To Your Heart“ und „Viktor, Viktor!“-Rufen begab sich Orban vor seine Wähler, um seine Siegesrede zu halten. Diese begann der Ministerpräsident mit den Worten: „Wir haben einen gewonnen!“