Spitz-Eigentümer erhielt Zuschlag für Nestlé-Werk

Die Lagerflächen und Büros sollen vermietet werden, so lange noch nicht klar ist, was mit dem Areal passiert - das verriet Walter Scherb, als bekannt wurde, dass der Spitz-Eigentümer das ehemalige Nestlé-Werksgelände in Linz gekauft hat. Der Unternehmer hat beim Immobilien-Deal L-Bau-Engineering-Gründer Gerold Letzbor und Anwalt Rudolf Fries mit an Bord.