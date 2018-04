Bald 250.000 Pendler täglich in der Ostregion

Ein Leben in „vollen Zügen“ oder Stoßstange an Stoßstange? So sieht das tägliche Los für Pendler aus. Damit läuten bei der Arbeiterkammer einmal mehr die Alarmglocken, aktuell wurden 1929 Öffi- und Autofahrer, die zwischen Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ein- und auspendeln, online über ihren Gemütszustand befragt. Das Resultat: niederschmetternd.