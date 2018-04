„China hat eine Langzeitstrategie“

„Das war die spannendste Woche am spannendsten Ort der Welt“, zog ein Mitglied der österreichischen Delegation nach dem Besuch in China eine nachdenkliche Bilanz: „Die Chinesen haben eine Langzeitstrategie, Europa hat keine und auch Österreich hat keine.“ Eine Übertreibung? Jedenfalls glaubt China genau zu wissen, wo es im Laufe dieses Jahrhunderts hin will: erst auf Augenhöhe mit den USA und dann an die Spitze der Welt.