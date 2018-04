Duo ging im Outlet-Center auf Beutezug: Haft!

Für einen Selbstbedienungsladen hielten zwei Balkan-Kriminelle offenbar das Outlet-Center in Parndorf. Mit Ausrüstung zum Überlisten der Diebstahlsicherung spazierten die beiden munter in Geschäfte, steckten Kleidung ein und verließen die Filialen dann wieder. Dafür saßen sie jetzt in Eisenstadt auf der Anklagebank.