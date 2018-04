Weltraumteleskop TESS startet am Dienstag ins All

Damit die Suche nach Exoplaneten ohne Pause weitergehen kann, hat die NASA schon einen Nachfolger für „Kepler“ in den Startlöchern: In der Nacht auf Dienstag (geplante Startzeit 0.32 Uhr MESZ) soll TESS vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida an Bord einer „Falcon 9“-Rakete starten. Es ist das erste Mal, dass die NASA die Dienste des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX für eine wissenschaftliche Mission in Anspruch nimmt. Bisher hatte SpaceX in erster Linie mit seinem „Dragon“-Frachter im Auftrag der NASA Nachschub zur Internationalen Raumstation ISS geschickt.