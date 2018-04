Bolivien: Sieben Tote bei Explosion in Zinnmine

Bei einer Explosion in einer Zinnmine in Bolivien sind am Mittwoch mindestens sieben Kumpel gestorben. Weitere 15 Menschen seien verletzt worden, als ein mit Dynamit geladenes Fahrzeug am Eingang des Bergwerks Huanuni, im Westen des Andenlandes, explodierte, erklärte der bolivianische Innenminister Carlos Romero.