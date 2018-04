15-jähriger Autolenker raste der Polizei davon

Eigentlich wollte er nur schnell Zigaretten holen - dafür nahm ein 15-Jähriger in Molln heimlich den Wagen eines Bekannten in Betrieb. Die unerlaubte Spritzfahrt artete aber in eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei aus. Dabei krachte der Jugendliche gegen einen Hirsch, erst ein Forstschranken stoppte die wilde Fahrt.