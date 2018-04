Ab jetzt gibt es Pommes und Brot nur mehr hell

„Adäquate Umsetzung“

Die Kontrolle vor Ort übernehmen dabei in der Regel die lokalen Lebensmittelüberwachungs- oder Veterinärämter. In Wien ist die MA 59 (Marktamt) zuständig. Marktamtssprecher Alexander Hengl sagte, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie adäquat wie jene der Allergenverordnung Ende 2014 erfolgen werde: Eine etwaige Bestrafung bei Verstößen wird es also anfangs noch nicht geben, sondern das Marktamt wird den Betrieben in den ersten zwei Monaten beratend zur Seite stehen. Eines werde dabei jedenfalls nicht passieren: „Wir werden nicht mit einer Farbtabelle herumlaufen.“ Vielmehr werde man bei den gezogenen Proben neben den bisher vorgenommenen Kontrollen nun noch einen zusätzlichen Wert untersuchen, nämlich jenen des Acrylamidgehalts.