Bürgermeister-Wechsel in Elixhausen im Mai

Es kommt doch überraschend. Nach zehn Jahren als Bürgermeister der Flachgauer Gemeinde Elixhausen tritt Markus Kurcz am 9. Mai zurück. „Es passt jetzt perfekt in meine Lebensplanung. Ein Drittel meines Arbeitslebens war ich Soldat, ein Drittel Politiker und jetzt kommt das Drittel bei dem ich wieder Vollzeit in meinem Brotberuf als Katastrophenschutzreferent des Landes arbeiten werde“, sagt Kurcz. Auf die Zeit mit seiner Familie, die 15 Jahre voll hinter ihm gestanden ist, freut er sich besonders.