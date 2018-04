Schüler erleben mit ÖAMTC Fahrphysik hautnah

„Mit einer sechsten Klasse des Gymnasiums St. Veit haben wir am Montag erstmals in Kärnten das Projekt eingeführt“, sagt der Leiter des ÖAMTC-Fahrtechnikzentrums in St. Veit, Robert Pichler: „Damit wollen wir den Physikunterricht der neunten und zehnten Schulstufe mit Praxiseinheiten unterstützen.“