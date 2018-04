Flammen im Trump Tower: Toter und Verletzte

Dramatische Szenen am Firmensitz des Unternehmens von Donald Trump: Bei einem Brand im Trump Tower in New York City ist ein Mann ums Leben gekommen. Das bestätigte die Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag. Demnach war das Feuer am Samstag im 50. Stockwerk des Wolkenkratzers an der 5th Avenue im Stadtteil Manhattan ausgebrochen.